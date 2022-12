La Casa Gran del Miracle rehabilita la cuina, les quadres i el foc de rotllo

Lainaugura aquest dimarts tres nous espais rehabilitats: la cuina, eli les. Les actuacions s'han acabat amb una museïtzació que inclou els mobles, la decoració i els objectes propis de cada espai.L'alcalde de Riner,, ha explicat que l'objectiu és convertir aquest edifici, que abans havia estat hostal de pelegrins, en "un gran alberg cultural". "Ha de ser un element de dinamització del territori", ha subratllat. En aquest sentit, ha lamentat la falta de recursos dels pobles petits per mantenir el seu patrimoni. La intervenció ha estat possible gràcies a un ajut de la, que n'és la propietària. L'espai s'obrirà al públic a partir de l'any que ve amb visites guiades.La Casa Gran del Miracle és un gran. Es va construir l'any 1532 com a un gran hostal on s'allotjaven els pelegrins i viatgers que arribaven al Santuari del Miracle i disposava de molts serveis. "Era com un gran complex basat en un espai sagrat, amb tots els serveis. El fet de trobar-se en un espai poc poblat ha fet que s'hagi mantingut amb molt bon estat", subratlla el director de Cat Patrimoni,, que s'ha encarregat de fer la restauració de l'espai.