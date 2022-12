El PSC reclama més policies a l’Horta arran dels robatoris del cap de setmana

Elreclama al govern de la Paeria més, després que els veïns de la partida de Marimunt hagin anunciat que organitzaran sometents de vigilància, arran dels robatoris denunciats el cap de setmana.El regidor socialistalamenta el "fracàs absolut" del govern municipal per defensar els veïns de l'Horta i recorda que "no són ells els que han de patrullar per garantir la seva seguretat".El paer en cap,, espera que els veïns que han anunciat tasques de vigilància es limitin a avisar a la policia de moviments sospitosos. "Vull pensar que no estem parlant d'un sometent armat", ha dit l'alcalde, ja que "no tindria cap sentit i podria posar en perill els mateixos veïns", ha alertat.