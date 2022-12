Montse Bergés, nova delegada del Govern a Lleida en substitució de Bernat Solé

El Govern ha nomenat aquest dimartscom a delegada territorial a Lleida en substitució a, inhabilitat per la seva participació com aen l'organització de l'. La dirigent republicana ha assenyalat que es fixa com a objectiu prioritari "treballar pel desplegament de l'Agenda Rural com a eina de repoblament" del territori i, al mateix temps, "col·laborar de manera proactiva en la transformació feminista que està liderant el departament”.Finalment, ha agraït "la confiança dipositada" per part d'Esquerra i de l'executiu català. Bergés ha indicat que inicia aquesta nova etapa fent un "especial reconeixement" a Solé, ja que creu que ha estat inhabilitat "de manera totalment injusta i arbitrària".Latambé ha expressat que fa "extensiu" el reconeixement "a totes les persones exiliades i represaliades per lluitar per la llibertat" del país. Bergés ha explicat que agafa aquest relleu amb la voluntat de "donar continuïtat als projectes engegats al llarg d’aquest any i mig", sobre els quals, ha dit, ha pogut treballar al costat de Solé. En aquest sentit, ha detallat que tots ells "es caracteritzen peramb tots els departaments, administracions i agents implicats per donar impuls a les terres de Lleida i oportunitats a tota la ciutadania".Montse Bergés, nascuda a Lleida l'any 1967, és llicenciada enper la. Ha desenvolupat la seva carrera professional en la docència, la gestió ambiental i la planificació de projectes. També ha treballat en política municipal a l'Ajuntament de Lleida i, des del 2001 fins ara, exercia de cap de l'oficina del delegat del Govern a Lleida. Anteriorment, era coordinadora de polítiques municipals del gabinet de l'alcaldia a La Paeria, entre els anys 2019 i 2021.De 2007 a 2011, Bergés va ser membre de diversos consells d'administració i comissions informatives del consistori lleidatà com ara l'Institut Municipal d'Ocupació (IMO) i l'Empresa Municipal d'Urbanisme (EMU), entre d'altres. Entre els anys 2003 i 2007 va ser regidora delegada de Comerç, Consum i Turisme a l'Ajuntament de Lleida i presidenta del Patronat de Turisme i de l'Institut Municipal de Mercats i Consum. La delegada també ha treballat de professora col·laboradora en l'àmbit de les TIC a la Universitat Oberta de Catalunya així com de docent de secundària en l'àmbit científic i matemàtic. A més, té experiència com a tècnica i consultora ambiental en projectes d'eficiència energètica i d'impacte ambiental d'obres hidràuliques, entre d'altres.