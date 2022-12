Pol Baldomà: «Les joventuts d’ERC contemplem la unilateralitat com a camí cap a la independència»

Les dinàmiques dels joves tendeixen a una individualització creixent. Estem molt connectats, però sovint, aïllats en bombolles

Pol Baldomà (Bellpuig, 2000), és des del passat mes de novembre el nou portaveu nacional de les bases juvenils d’ERC. El líder de Jovent Republicà assegura que vol recuperar l’estratègia de mobilització als carrers llastada per la Covid i la davallada de l’efervescència política a Catalunya en els darrers anys, i pretén bastir més estructures de la formació arreu de Catalunya.Creu també que els joves republicans tenen l’obligació de contemplar totes les vies cap a la independència de Catalunya, inclosa la unilateralitat, per bé que demana confiança en l’estratègia de diàleg impulsava pel Govern de la Generalitat. Critica Junts per la seva “irresponsabilitat” i alerta de les dinàmiques dels joves en l’ús de les xarxes socials: “Cada cop vivim més dins de les nostres bombolles”, apunta.- Actualment, al voltant del miler. L’afiliació creix o disminueix en funció dels moments polítics, i ara l’efervescència és menor que fa cinc anys. No obstant, no estem en una mala situació malgrat els efectes de la Covid i la poca mobilització dels darrers temps.- Hem vist un progressiu abandonament de la societat envers la política perquè el moment és diferent i venim d’uns anys molt intensos. D’altra banda, crec que les dinàmiques dels joves tendeixen a una individualització creixent. Estem molt connectats, però sovint, aïllats en bombolles. En aquest sentit, hem de trobar un equilibri entre treballar a les xarxes i organitzar-nos al carrer. Moure’ns físicament.- Exacte. Necessitem que l’organització tingui braços potents al territori. Que tingui unes bases sòlides que actuïn de motor. La direcció nacional no és res si no va acompanyada de les seccions locals, que són les que ens han d’aportar punts de vista que des de Barcelona no podríem captar. Els projectes polítics es fan d’aquesta manera, i les eleccions es guanyen treballant cada dia, no només amb una campanya de quinze dies.- En l’actual moment d’alça de preus, he trobat a faltar una mobilització. No pot ser que no hi hagi una resposta dels joves en aquest context. Necessitem treballar més colze a colze amb altres organitzacions sindicals i juvenils, perquè això ens facilitarà el fet de poder donar aquestes respostes. Els problemes de Rodalies, un altre exemple: hem d’explicar a la gent què passa amb aquesta infraestructura i això no vol dir fer un tuit, sinó fer carrer i informar la ciutadania. Recuperar el que s’ha fet sempre i que la pandèmia ens va obligar a aturar.- El Jovent Republicà ha estat sempre un pont entre els carrers i les institucions. Captem les necessitats socials per dur-les al Govern i als parlaments, on hi tenim molta gent fent feina. Cal que ens coordinem bé, i tenim l’obligació de posar temes a l’agenda governamental, i més després de la sortida de Junts de l’executiu. El Pla Nacional de Joventut porta massa temps encallat, per exemple, i volem ser útils per resoldre aquestes problemàtiques.- S’ha inhibit de les seves responsabilitats. Han actuat irresponsablement, i amb aquestes actituds no avancem cap a la independència. Junts no ha ofert mai una proposta independentista concreta i estan perduts en estratègia i tàctica. Soc dels que pensa que l’independentisme necessita un partit de centre-dreta que aculli el votant conservador, però Junts ha abandonat aquest paper.- El que ha fet és una gestió dolenta de les expectatives de la gent, i ho fan omplint-se la boca amb proclames que saben que no són factibles. Són radicals de boca, però en la realitat no han anat més lluny del simbolisme. Aquest és un problema que també ha patit l’independentisme en general en els darrers anys.- El Jovent Republicà té l’obligació de preparar tots els escenaris per la independència, i el de la unilateralitat i la desobediència civil, també. Ho contemplem.- Ens preparem pe qualsevol embat, i això també ho apariono amb les conquestes socials. A l’Estat també se li ha de plantar cara amb les mobilitzacions, perquè el nostre objectiu és l’aministia i l’autodeterminació.- Governem per desplegar el nostre projecte polític i cal donar un marge de confiança a l’aposta pel diàleg amb Madrid. Ningú no s’hagués pensat que el govern espanyol s’asseuria a parlar, i ho ha fet i hem aconseguit coses. Això no vol dir que haguem de renunciar als nostres propòsits i a enfortir els escenaris que ens permetin tenir palanques de força per pressionar Madrid.- Mobilitzacions al carrer, activitat dels moviments socials, tasca institucional… Després de la sentència del procés es va ocupar l’Aeroport, i allò va ser una palanca de força. El diàleg s’ha d’acompanyar de tota una estratègia de confrontació.- No és el Codi Penal que hauríem fet en una Catalunya independent, però podem assumir aquest canvi. S’aboleix el delicte de sedició, i això és positiu perquè fins ara hem vist que casos vinculats a desordres públics podien ser jutjats per aquest delicte ara eliminat. És un avenç.- Nosaltres tenim una estratègia perfectament dissenyada des del 2018. En la nostra realitat política, som conscients que no podem guanyar sempre, però tampoc no podem dir que sempre haguem perdut. S’han avançat en algunes coses i cal posar-ho en valor. D’altres coses no s’han fet bé, i també ho hem de dir.- Com a jovent hem de ser capaços de treballar més les aliances amb altres formacions juvenils. Fins ara hem anat tots força separats. Cal aprofundir també en les estratègies de comunicació amb els joves, treballar molt bé les xarxes socials i les plataformes.- Crec que hem d’abordar més a fons qüestions com el feminisme, l’emergència climàtica o el futur energètic. Hem d’adaptar la nostra línia política a aquests temes, i en volem fer debats amb l’objectiu de formar-nos. Altres qüestions com per exemple la mobilitat, les pràctiques dels becaris o el català en el món audiovisual també ha de ser-hi presents a les nostres carpetes de temes.