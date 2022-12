Cultura invertirà 178.000 per rehabilitar l'exterior del xalet dels Camps Elisis

Elinvertiràen rehabilitar l'exterior del xalet dels Camps Elisis de Lleida. La inversió necessària és de 355.000 euros i la Paeria n'invertirà els 177.000 euros restants.Els usos d'aquestque es va acabar de construir el 1926 encara estan per definir. L'alcalde de Lleida,, ha anunciat que s'obrirà un espai de diàleg per comptar amb la opinió dels veïns i espera que pugui entrar en funcionament el 2024.El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme,, ha celebrat que es pugui tirar endavant aquesta "gran assignatura pendent" de la ciutat i recuperar així un espai emblemàtic "degradat" per la manca de manteniment dels últims sis anys.