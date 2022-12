Desarticulen un grup que robava càrregues de camions a l’A-2 i traficava amb medicaments

Elshanespecialitzat en robatoris de càrregues de camions a àrees de servei de l'A-2 i tràfic de medicaments il·legals. S'ha detingut a tres persones i se'ls atribueix delictes contra la salut pública, tres robatoris amb força, un, un robatori amb violència i intimidació, un delicte de falsificació de document públic i pertinença a grup criminal. Segons la policia catalana, en cinc mesos han robat productes valorats en més de. El Jutjat d'Instrucció número 2 de Lleida ha decretat l'ingrés a presó per als tres detinguts i ha imposat a tots els membres del grup la prohibició de-zona on eren més actius- fins a acabar el procediment.Els Mossos van detectar que s'estava produint diversos robatoris a àrees de servei de l'autovia A-2 coma mitjans de maig del 2022. Els lladres hi anaven a la nit i aprofitaven que el xofer dormia a la cabina, tot i que en un dels casos van arribar a agredir el conductor per assegurar el robatori. Un cop localitzaven la mercaderia que els interessava forçaven la porta del remolc del camió i la carregaven a una furgoneta que havien robat prèviament. Després les guardaven en algun magatzem clandestí.En un dels robatoris del juliol es va robarde 60 comprimits cadascuna del2 mg, amb un total de gairebé 2,5 milions de comprimits. Aquest medicament pertany a les benzodiazepines i es considera psicotròpic. També s'utilitza per fabricar la droga coneguda com a 'karkubi', que s'obté de la barreja del medicament amb haixix, alcohol, pega i “maajun”, un tipus de farina.En les detencions dels integrants del grup s'ha localitzat algunes de les, com la partida de Rivotril, i 34.550 euros en metàl·lic, així com una furgoneta robada amb plaques de matrícula doblades que corresponia a una altra furgoneta de la mateixa marca i model.