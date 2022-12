Territori disposa de 121 màquines llevaneu per garantir la mobilitat durant l'hivern

Eldisposa deper garantir la mobilitat a les carreteres durant l'hivern i ja les té a punt. Així ho indica un comunicat en què també s'explica que hi ha 105 punts d'emmagatzematge de sal amb una, ja que l'estesa de sal serveix per evitar la formació de plaques de gel o l'acumulació de neu. D'altra banda, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha començat la difusió dels butlletins deper a cadascuna de les set zones establertes al Pirineu de Catalunya. L'objectiu és informar i conscienciar la població que viu o practica activitats a la muntanya durant l'hivern.Segons la base de, es registren entrei de mitjana moren entre una i dues persones per aquest motiu cada any. Durant la temporada hivernal 2021-2022, l'accidentalitat per allaus al Pirineu català es va concentrar en els mesos de novembre, febrer i abril, amb dues víctimes mortals.Enguany, la campanya de viabilitat hivernal 2022-23, que persegueix garantir la seguretat i la fluïdesa a les carreteres minimitzant el temps de restriccions o el tancament de vies afectades, està activada des del 15 de novembre. Al llarg de la campanya 2021-2022, els equips de vialitat hivernal vani van recórrer un total de 562.496 quilòmetres.