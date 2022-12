Més policies a l’Eix Comercial de Lleida durant la campanya de Nadal

Elsi lareforcen aquests dies el patrullatge a l'de la ciutat coincidint amb la campanya de, que s'allargarà fins a la primera setmana de gener.L'objectiu és donar una majoral gran nombre de persones que aquests dies van a comprar a la zona, així com prevenir furts i robatoris violents, els delictes que més es repeteixen. Els comerciants de l'Eix no consideren que hi hagique fa uns anys enrere, sinó que ara els "denuncien més" per les facilitats que posa la policia. De fet, des dels Mossos d'Esquadra recomanen als venedors que denunciïn qualsevol delicte i que, en el cas dels lladres multireincidents, demanin ordres d'allunyament.El dispositiu policial a l'Eix, així com ende la ciutat, incrementa les patrulles de vigilància dins l'horari comercial dels establiments per donar "sensació de seguretat" als compradors i reduir els fets delictius.I és que els delictes més habituals a la principal zona comercial de la ciutat són els furts a les botigues, principalment de roba i en segon pla també de telèfons mòbils, així com furts que s'acaben convertint enperquè el lladre fa empentes o agressions lleus per assegurar la fugida. "Són petits delictes que a poc a poc castiguen la zona i que fan que haguem d'incrementar el patrullatge", assenyala el cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra a Lleida, Rafa Melero.