Tres detinguts per vuit robatoris amb força en domicilis de Lleida

Elsvandimecres a Lleida, de 24, 28 i 50 anys, com a presumptes autors de vuit robatoris amb força a interior de domicili, dos d'ells en grau de temptativa, comesos entre el juliol i l'agost.La detenció és la continuació d'unaarran una sèrie de robatoris a interior de domicili comesos a Lleida que ja va permetre detenir els dos homes més joves i recuperar, al pis que ocupaven al, diversos objectes sostrets com ara joies, roba, patinets, aparells electrònics i maletes, entre altres. Segons els Mossos, l'home de 50 anys estaria com a mínim implicat en un dels robatoris, encara que no es descarta la col·laboració en altres fets.En tots els casos els autors dels robatorisforçant la porta d'accés amb la modalitat anomenada 'bec de llor', que consisteix en fracturar el pany de la porta principal, i un cop a l'interior s'emportaven els objectes de valor. Els investigadors van poder anar relacionant molts dels objectes recuperats amb altres robatoris dels que no havien estat imputats en la primera detenció.El detingut de 50 anys, amb, va quedar en llibertat després de declarar a comissaria, amb la obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit. Els dos homes de 24 i 28 anys, amb nombrosos antecedents, passaran properament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.