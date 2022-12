La Paeria multa i tanca un bar de Lleida que venia alcohol a menors

L’Ajuntament de Lleida ha incoat un expedient sancionador contra el presumpte responsable d’un establiment ubicat a l’Avinguda de Balmes per vendre begudes alcohòliques a menors de 18 anys. La multa és de caràcter pecuniari i suposa el tancament de l’establiment.El passat 18 de novembre, agents de laque es trobaven realitzant tasques de seguretat ciutadana al carrer Balmes, van observar una menoren una taula d’un establiment ubicat al mateix carrer. La menor va manifestar que havia demanat una beguda alcohòlica i no li havien. Els agents actuants van identificar la persona responsable a l’establiment i es va procedir a aixecar acta per infracció de venda de begudes alcohòliques a menors.Es dona la circumstància que elper aquests mateixos fets el passat mes de febrer. Per la infracció presumptament comesa, el consistori lleidatà ha ordenat la prohibició d’utilitzar l’establiment obert al públic afectat per a cap activitat relacionada amb els espectacles públics o les activitats recreatives per un període d’un mes. A més, ha imposat als responsables unaDurant els propersde policia local vetllaran pel compliment d'aquesta resolució.