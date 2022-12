Les matriculacions de motocicletes i vehicles lleugers augmenten un 0,7% al novembre a Lleida

Leslleugers a Catalunya van augmentar un 9% al novembre en comparació amb el mateix mes del 2021, fins a 4.063 unitats, segons Anesdor.Entre gener i novembre, les matriculacions van escalar un 5,6% respecte del 2021, fins 43.798. Per comarques, Barcelona és la demarcació on s'han matriculat més vehicles al novembre, amb 3.262 unitats, un 7,9% més que el 2021. La segueixen Girona amb 370 matriculacions (+27,1%), Tarragona amb 316 (+1,9%), i). Catalunya és la comunitat autònoma on es van registrar més matriculacions al novembre. Tanmateix, on més van augmentar en comparació amb l'any passat va ser a les Canàries (+20,1%), València (+18,2%) i el País Basc (+14,4%).A la cua de la llista hi haal novembre (-42,3% respecte del 2021), Galícia amb 395 unitats (-13%), i Cantàbria amb 129 (-11%).En el conjunt de l'Estat, les matriculacions de motocicletes i vehicles lleugers van incrementar un 7,4% al novembre, amb 16.939 unitats.