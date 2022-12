Dos agents de la Guàrdia Urbana salven la vida a un nen de dos anys

Dos agents de lahan salvat la vida d’un nen de dos anys, aquest dijous a la tarda. Els policies estaven patrullant per la zona de la Plaça del Dipòsit, al Centre Històric de la ciutat, quan una dona se’ls hi ha acostat per alertar que el seu nen no reaccionava ni respirava.Els agents han fetfins que el petit ha començat a respirar dèbilment. Posteriorment, el nen ha estat traslladat a un CAP, on se l’ha estabilitzat amb vies i un baló d’oxigen. Un cop fetes aquestes tasques, ha estat enviat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.