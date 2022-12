Elde Lleida preveu per als nou dies del llarg pont de la Puríssima (que van del dissabte 3 i fins al diumenge 11 de desembre) unad'entre elal conjunt de comarques del Pirineu lleidatà amb estacions d'esquí.La millor ocupació s'estima a partir del dimecres 7 i fins al diumenge 11, quan podria situar-se per damunt del 80%, de mitjana. Les estacions d'esquí alpí deestaran obertes amb diferents gruixos de neu i oferta d'esquí, mentre que les de nòrdic encetaran temporada el dissabte 3 amb oferta de neu i usos turístics. Durant aquests dies, les estacions d'esquí lleidatanes esperen vendre unsS'esperen visitants que aprofitaran aquestes dates per gaudir d'uns dies de descans en contacte amb la natura, practicant diverses activitats vinculades amb l'àmplia oferta relacionada amb el patrimoni cultural, el turisme actiu i la gastronomia que ofereix el conjunt de la demarcació, segons ha explicat el gerent del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida,En la primera part d'aquest llarg pont, en concret en el tram comprès del dissabte 3 de desembre fins al dimarts dia 6, la mitjana d'ocupació es mourà al voltant del 45 o 50%, mentre que en la segona part serà del 80%, i a les zones turístiques lleidatanes més properes a estacions d'esquí i, principalment amb vista al cap de setmana del 10 de desembre, segons les previsions del Patronat. Pel que fa a la resta d'indrets turístics de la demarcació de Lleida sense estacions d'esquí, estima també una bona ocupació, especialment durant el segon tram del pont.