L’home que va denunciar que la seva dona el pegava nega els fets, però la fiscalia creu que menteix

Un home que va denunciar davant els Mossosper part de la parella a Isona (Pallars Jussà) ho ha negat tot al judici que s'ha fet aquest dijous a l'Audiència de Lleida. El 29 d'octubre de 2021 l'home es vaen saltar per la finestra. Els Mossos han declarat que quan el van trobar els va explicar que ho va fer per fugir perquè la dona l'; però al judici ha dit que va saltar perquè va "perdre el cap". Només ha reconegut que la dona i ell es van barallar però que són "coses que passen entre parelles". Al final de la vista, la fiscalia ha demanat a l'Audiència de Lleida que obri a la víctima una investigació per fals testimoni.Laa una dona de 27 anys acusada d'agredir la parella.Una setmana després, el 6 de novembre, segons han explicat els Mossos que van atendre aquell dia l'home, la dona va tornar i li va engegar cops de puny mentre intentava trepitjar-li els peus. També vaamb què el va amenaçar. Abans de marxar va canviar el cadenat de la porta i el va deixar tancat dins de casa, sense poder sortir-ne. Els cinc Mossos que han declarat al judici han coincidit que van anar a la casa perquè un veí els va trucar dient que veia una. En arribar, però, no van trobar cap noia però sí que van escoltar un home -la víctima- cridant i van haver de trencar el cadenat de la porta per poder entrar. Els agents han declarat que al pis hi van trobar vidres trencats i sang i que quan la noia va tornar la van detenir.En el judici, la dona ha negat haver. Diu que ell viu en una casa ocupada i que normalment entra i surt per la finestra -que està a un metre i mig d'altura-. Pel que fa al cadenat, ha negat haver-lo canviat i ha dit que el va tancar perquè l'home sempre li diu que ho faci perquè no s'escapin els gossos. També ha explicat que ella va anar a casa d'ell, tot i tenir una ordre d'allunyament, perquè ell li va demanar. "No té a ningú més i volia que el cuidés i em va fer pena", ha dit.El ministeri públic considera que els, que la víctima menteix i demana que s'imposi a la dona acusada 1 any de presó per trencament de condemna, 1 any més per amenaces en l'àmbit familiar, 2 anys de presó per un delicte de lesions, 8 mesos més per violència domèstica i 5 anys de presó per detenció il·legal.A més, li aplica l'agreujant de parentesc i sol·licita també que la dona no pugui acostar-se ni aproximar-se a la víctima durant 4 anys i que se li prohibeixi tenir armes durant 2.