L’Estat aprova el projecte de millora de la N‑240 amb tres rotondes a Juneda

El(Mitma) ha aprovat elde traçat per millorar lavial al tram de l'que discorre entre, en concret entre els quilòmetres 70,5 i 87,6.Per aconseguir-ho, es modificaran les(Garrigues) i es reordenaran els accessos a l'N-240 en aquesta població. El projecte preveu convertir en rotondes circulars tres de les rotondes partides que hi ha actualment a Juneda, entre altres actuacions com ara la construcció de calçades laterals entre dues de les noves rotondes, l'habilitació d'un camí de servei i la connexió d'un camí paral·lel a l'N-240 amb una rotonda partida ja existent.Per una banda, el projecte preveu convertir enla rotonda partida actual d'entrada a Juneda, situada al quilòmetre 72,5. Així mateix, s'habilitarà un camí de servei al marge sud de l'N-240. En segon lloc, també es convertirà en rotonda circular, és a dir sencera, la rotonda partida que hi ha al quilòmetre 74,5 i que connecta amb la, de Juneda a Torregrossa (Pla d'Urgell), i també es farà una rotonda sencera al quilòmetre 75,5, així com calçades laterals entre aquestes dues rotondes. Finalment, s'habilitarà una connexió entre el camí paral·lel a l'N-240, al marge sud, i la glorieta partida ubicada al quilòmetre 76,150.L'actuació, que ara sortirà a, s'emmarca dins la programació de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres del Estat, en què el Ministeri de Transports ha invertit més de 85 milions d'euros des del juny del 2018 a la demarcació de Lleida.