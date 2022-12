Un vi de les Garrigues, el millor de la DO Costers del Segre 2022

, del celler Cérvoles de la Pobla de Cérvoles (Garrigues), és el millor vi de lad'aquest 2022. Així ho ha determinat el grup de professionals que dilluns passat va participar en eld'aquesta DO organitzat amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i la coordinació tècnica dels Premis Vinari. En la categoria, ha resultat guanyadorde la Cooperativa L'Olivera de Vallbona de les Monges (Urgell). Precisament aquest vi, també ha aconseguit el premi al Millor Monovarietal de Macabeu.El guanyador d'aquest Primer Concurs de Vins de la DO Costers del Segre s'ha donat a conèixer aquest dijous al Cafè del Teatre.Pel que fa al, en aquesta primera edició, ha recaigut també en el. En aquesta categoria, la medalla de plata ha estat peldel Celler Mas Blanch i Jové, també de la Pobla de Cérvoles, i el bronze pelEl Molí del celler Raimat de Lleida.En la categoria de, la medalla de plata ha estat pel videl Celler Mas Blanch i Jové i el bronze, pel Roc de Foc 2014 del Celler Clos Pons de l'Albagés, també a les Garrigues.El premi alha recaigut en elde Celler de Sanui de Lleida. Elde Costers del Sió de Balaguer ha estat medalla de plata i el Sot Neral Syrah 2021 del celler Carviresa de Tàrrega, medalla de bronze en aquesta categoria.En relació al, el guanyador és l'del celler El Vinyer de Fígols de Tremp. La segona posició en aquesta categoria ha estat peldel celler Costers del Sió, mentre que el Petit Saó Blanc 2021 de Mas Blanch i Jové ha estat el tercer classificat.Eldel celler Vall de Baldomar del municipi de Baldomar, a Artesa de Segre, ha estat triat com a Millor Vi Rosat. En aquesta categoria, la plata és perdel celler Carviresa de Tàrrega i, el bronze, pel videl celler Ramoneda d'Artesa de Segre.