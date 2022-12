Robert Martínez diu adeu al Mundial i (aviat) a Bèlgica

Laha quedat eliminada aquest dijous del Mundial després d’un empat a 0 contra Croàcia i una primera fase decebedora. Tota la brillantor que havia demostrat el conjunt del balagueríal Mundial del 2018 a Rússia, on va quedar enlloc, s’ha convertit en fracàs a Qatar.Elsde la selecció belgai el tècnic no ha aconseguit trobar (perquè segurament no existeix) unaamb suficient talent per aspirar a grans fites. Bèlgica té el repte ara de trobar relleu als… i al propi Martínez, que amb tota probabilitat deixarà de ser seleccionador en els propers dies.Segons diversos mitjans belgues i d’acord amb informacions de fonts properes a l’entrenador, “Bob” Martínez no continuarà al capdavant del combinat belga després d’haver-lo dirigit en tres grans competicions en sis anys:. El tècnic i la Reial Associació Belga de Futbol contemplaven l’opció d’ampliar el contracte en el cas que l’equip es classifiqués per a la fase final de la, un fet que finalment no s’ha donat.Martínezamb Bèlgica: ha estat el tècnic que més partits ha guanyat amb la selecció i el que més temps l’ha aconseguit mantenir en el primer lloc del rànquing FIFA que fixa els millors equips del món. Tres anys consecutius.