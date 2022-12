Suspès per quart cop el judici a l’«estafador de l’amor» que va birlar 140.000 euros a una lleidatana

quatre ocasions l'acusat i en cap d'elles ha comparegut. La primera va ser el 6 d'octubre del 2021 i les altres tres, ja al 2020; concretament el 16 de març, 6 de juliol i, aquest dijous, 1 de desembre.



Segons la fiscalia, el noi va conèixer la noia a finals de 2016 a través de xarxes socials i va viatjar un cop a Lleida per conèixer-la en persona. Després van coincidir en una trobada de Youtube l'agost de 2018 a Cerdanyola del Vallès. Després d'aquesta trobada, a mitjans d'agost de 2018, l'acusat, sabent que la noia tenia diners, la va convèncer perquè invertís en diversos fons per guanyar diners.

El judici a unacusat d'estafara una lleidatana que va conèixer per Internet s'ha tornat a suspendre perde l'acusat, per quarta vegada.L'últim cop, l', a petició de la fiscalia, va emetre una ordre de detenció, que es va fer efectiva i va servir per lliurar-li en mà la citació judicial. L'home, però, no s'ha presentat i ara la fiscalia demana que l'Audiència ordeni lapreventiva de l'acusat fins que es torni a programar el judici, per cinquena vegada.La fiscalia demana que s'imposin a C. S. Z., de 27 anys,per un delicte continuat d'estafa, una multa de 4.500 euros i que indemnitzi la noia amb els diners estafats.