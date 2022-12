Vila, un agrònom amb bagatge institucional

La candidatura d’vinculada als’ha presentat aquest dijous fent públics els primers eixos principals del programa electoral de cara als comicis municipals del proper mes de maig.El candidat a l’alcaldia,, ha explicat que el seu ideari passa per fer de Lleida una ciutat més “neta i segura” i, alhora, per donar-li un impuls econòmic en l’que la posi en els llocs de referència a nivell nacional i internacional.El cap de llista ha posat també l’accent en treballar per una millor mobilitat a la capital del Segrià i en convertir-la en una ciutat més accessible per als ciutadans. “Cal fer de Lleida una ciutat amb ànima, accessible a les persones i on el focus estigui en el ciutadà”, ha dit Vila.De 51 anys, Vila treballa actualment en la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, és delegat a Lleida del Col·legi d’Enginyers Agrònoms i va ser director general d’Alimentació del 2011 al 2015 durant el mandat del consellerAmb aquesta llista, Pacte Local tindria representació electoral a la plaça més forta a les terres de Ponent. A la capital, la candidatura aspira a tenir la clau de la governabilitat.