El Lleida Esportiu té encara un deute de cinc milions i anuncia un acord amb Hisenda

Els nous gestors delasseguren que treballen per reflotar l’entitat, i aquest dimecres han explicat en roda de premsa els detalls d’aquests esforços iniciats la temporada passada.han concretat la situació actual del club, que encara té un deute de, dels quals el president ha pogut cobrir uns 800.000 euros. En aquest sentit, s’ha apuntat que a laja no es deuen diners, i que s’ha arribat a un principi d’acord amb Hisenda, una circumstància que s’ha pogut fer en bona part gràcies al nouque té l’entitat des de l’octubre.El pressupost de la temporada actual és d’1,3 milions, amb unes despeses de 614.500 euros i pagaments de 455.093 euros.En la carpeta jurídica, Torres ha assegurat que l’entitat lleidatana té actualment, alhora que ha destacat que el Lleida Esportiu podrà seguir usant el Camp d’Esports “mentre no es resolgui tot el procés administratiu”.Pereira, que ha fet una breu intervenció on-line, ha indicat que el club està en una situació notable, per bé que ha recordat que manquen encara molts dies per revertir-la del tot. El president ha posat en valor la transparència del Lleida Esportiu, encara que ha admès que “no es pot explicar tot”.