La Festa Major de Lleida guanya un dels premis ARC 2022

ha guanyat el premi de millor gira d'artista d'autoria pròpia en la vintena edició delsde la indústria musical del directe. Balkanha aconseguit el premi a la millor gira internacional iha estat guardonada com a millor gira d'artista o grup de jazz.Els premis a les millors programacions musicals se'ls han emportat el. En una gala que per primer cop s'ha celebrat fora de Barcelona, en concret a la Llotja de Lleida, també ha rebut un guardó la programació de lad'aquesta ciutat. En el premi a l'artista o grup revelació hi ha hagut un empat entre. Els Premis ARC d'aquest any han comptat amb 43 nominats.Pel que fa al premi a la millor gira de grup de versions o tributs ha estat per a. D'altra banda,ha estat escollida dins de la categoria d'orquestra o grup de ball i Reggae per Xics com a millor gira d'artista o grup per públic infantil o familiar. Els Premis ARC també han guardonat a l'per tota una trajectòria professional dins del periodisme musical.Per primer cop a la història dels premis, l'esdeveniment ha tingut lloc fora de la capital catalana. La gala s'ha celebrat ali ha estat presentada per. Segons l'organització, s'ha fet amb la voluntat d'impulsar la descentralització i l'equiparació cultural del territori així com per garantir a tota la societat l'accés per igual a la cultura.Durant la gala hi ha hagut actuacions de, dos artistes reconeguts al panorama musical català que en el cas del primer, ha interpretat el tema “Un Recuerdo”, i el segon “Guerrilla”. D'altra banda, també hi ha hagut l'actuació de nous talents de l'escena musical com Julieta, que ha interpretat “Trenca'm el cor” i els lleidatansque han tocat un dels seus èxits, “De Lao”.Els Premis ARC arriben al seuamb l'objectiu de continuar recolzant i promovent l'autoria i la creació musical feta a Catalunya i reconèixer els mèrits de tots els professionals, empreses i entitats vinculades al sector, així com dels mitjans de comunicació i institucions que han destacat durant la temporada. Són 12 els Premis ARC atorgats durant aquesta gala emmarcats dins 11 categories. Els Premis ARC d'aquest any han comptat amb un total de 43 nominats i els guanyadors de cada categoria han estat escollits mitjançant les votacions que han dut a terme els associats d'ARC.