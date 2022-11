El Comú considera que al planejament de Torre Salses li manquen 50.000 m2 de zona verda

El Comú de Lleida assegura que el planejament urbanístic del sector SUR-42 (Torre Salses) presenta un dèficit de 49.414 m2 d'espai reservat a parcs i jardins. Així ho argumenta en l'ampliació de la demanda que havia presentat al jutjat contenciós administratiu contra l'acord de la Paeria que desestimava el recurs de reposició presentat pel Comú contra l'aprovació definitiva del Pla Parcial del SUR 42.



En la demanda inicial, que ha estat admesa a tràmit, el Comú al·legava que el planejament s'havia aprovat sense l'autorització ambiental preceptiva. La formació sosté que aquests dos arguments "són motius de pes per declarar la nul·litat del planejament" de Torre Salses i insisteix en criticar la "inacció" de la Paeria per revertir-lo.

El Comú va presentar unanúmero 1 de Lleida contra l'aprovació per part de l'Ajuntament de Lleida del planejament urbanístic de Torre Salses, sector on Promenade Lleida projecta construir un parc comercial i d'oci de 55.000 hectàrees. La formació va acudir al jutjat en considerar que el planejament s'havia aprovat sense l'autorització ambiental pertinent.Ara, ha ampliat la demanda ja que entén que el plantejament "de zona verda, per augmentar l'aprofitament comercial de la zona", segona ha dit la cap de llista del Comú a les municipals del 2023, Laura Bergés. Segons la formació, el pla parcial del SUR 42 "incompleix les obligacions de cessió d'espais per a les anomenades zones lliures, destinades a parcs i jardins de titularitat pública".El Comú acompanya la demanda amb un informe tècnic on s'afirma que la modificació del Pla parcial estableix una cessió de 105.449,28 m2 per a espais lliures o verds, "quan la cessió que correspondria a aquest sector és de 154.864,54 m2", segons la formació.Des del Comú sostenen "són motius de pes per declarar la nul·litat del planejament". Per això, critiquen la "inacció de Paeria i lamenten que "un govern que diu que vol aturar Torre Salses, no els hagi tingut en compte, i hagi seguit amb el planejament derivat" com ara l'aprovació de la prolongació del, vinculat amb el desenvolupament del projecte comercial de Torre Salses.Des del Comú, confien que el contenciós els acabi donant la raó i declari la nul·litat del planejament vinculat al projecte comercial de Torre Salses. Segons Bergés, el planejament del SUR 42 "està perjudicant la vida comercial de la ciutat en benefici d'un model comercial caduc, poc sostenible i liderat per una empresa amb seu a Luxemburg".Cal recordat que les desavinences sobre la tramitació de Torre Salses del Comú ambvan portar a la sortida dels comuns del govern de la Paeria de Lleida el juliol del 2021.