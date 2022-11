L'acusat d'abusar d'una amiga en una casa rural de Lleida demana perdó

L'acusat d'd'una amiga en una, l'agost de 2020, ha reconegut que li va fer tocaments per sobre de la roba però ha negat haver anat més enllà. Ha dit que van flirtejar i que segurament va "" els senyals perquè anava drogat i begut i demana perdó. La dona ha declarat que es va despertar de cop en notar que l'acusat li introduïa elsmentre dormia. Durant el judici han declarat altres persones que eren a la casa rural i han dit que dona els va explicar què havia passat pel matí. La fiscalia considera que els fets han quedat provats i demanaper abús sexual agreujat. La defensa en demana l'absolució en entendre que existeixen dubtes sobre què va passar.Segons el ministeri públic, l'home va aprofitar que la dona estava dormint per allitar-se amb ella i fer-li tocaments per sota la roba fins a introduir-li els dits a la vagina, sense el seu consentiment. Tant la fiscalia com l'acusació particular consideren que els fets han quedat provats perquè la víctima ha mantingut un relat consistent en el temps i per la reacció que va tenir en aquell moment, explicant als altres amics què havia passat i responent que "els dits no es fiquen sense voler".La defensa, en canvi, nega aquest extrem, recorda que no hi ha cap informe mèdic, psicològic o forense que ho acrediti, i demana que prevalgui la presumpció d'innocència perquè "és la paraula d'un contra l'altre". Per tot això demana l'absolució de l'home i que, en cas de condemna, se li imposi una pena d'un any de presó en aplicar-li diversos atenuants, com intoxicació etílica, reparació del dany perquè li ha demanat perdó en diverses ocasions i ha lliurat al jutjat 6.000 euros per indemnitzar-la, dilacions indegudes i reconeixement dels fets –dels tocaments-.Arran d'aquests fets, l'home té unai comunicació amb la dona. En cas de condemna, la fiscalia també demana que s'imposin a l'acusat 6 anys de llibertat vigilada, que no es pugui apropar ni comunicar amb la víctima durant 10 anys i que la indemnitzi amb 6.000 euros per danys morals. El ministeri públic també demana que se li prohibeixi treballar amb menors durant 4 anys més a la pena que se li imposi.