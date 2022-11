Cultura admet manca de recursos per catalogar Cal Macià com a Bé Cultural d’Interès Nacional

Ahir denunciàvem inacció per part de @cultura_cat. Avui la Conselleria ens ho confirma: 6 mesos després, no han ni tan sols començat el tràmit administratiu per declarar el BCIN. Això @natalia_garriga, @LauraVilagra i @govern és del tot inadmissible! https://t.co/kI7YlAICKL pic.twitter.com/nkuDOD7Std — #SalvemCasaVallmanya (@SalvemCalMacia) November 30, 2022

Un “retir espiritual” de Francesc Macià

, la masia d’estuieg del presidenta Alcarràs, no està catalogada com a, ni sembla que ho estarà tampoc en els propers mesos.El Departament de Cultura de la Generalitat ha informat a la plataformaque actualment “no disposa de recursos humans ni tècnics” per tirar endavant el procediment de catalogació que el col·lectiu va reclamar fa sis mesos. En aquest sentit, des de la conselleria s’explica que ha de fer front a moltes sol·lituds que fan impossible, ara com ara, abordar el projecte d’estudi i valoració de la masia lleidatana, avui en dia en progressiu deteriorament.La plataforma Salvem Cal Macià ha mostrat la sevadavant la resposta del departament, i ha qualificat “d’inadmissible” la situació presentada.Des de Salvem Cal Macià defensen que l’immoble “reuneix tots els condicionants i requisits exigibles” i consideren que la mesura “implicaria una actuació decidida de la Generalitat en el camí cap a la protecció i preservació del bé”. Per això, es va demanar una tramitació “amb la màxima urgència possible”, atesa “la situació límit que viu la casa”. Actualment, té la catalogació deLa casa de Vallmanya va pertànyer a la família d', muller de Francesc Macià, que era de les Borges Blanques. Després de la mort l'any 1897 del pare d'Eugènia, l'arquitecte lleidatà Agapit Lamarca, el matrimoni comença a passar molts estius a la casa pairal, estades que s'allarguen fins la mort de Macià el dia de Nadal de l'any 1933, encara que queden interrompudes pels anys d'exili del polític.La casa es converteix en un espai on Macià hi va a desconnectar de la vida com a militar i, posteriorment, com a polític. Era un "". Amb l'esclat de la Guerra Civil però, la família de l'expresident marxa a l'exili i no és fins als anys cinquanta que la seva filla Maria torna a Vallmanya amb la voluntat de recuperar la propietat familiar.Es troba, però, que l'Institut Nacional de Colonització fragmenta la finca, que passa d'ocupar unes 3500 hectàrees a aquedar-se amb unes 400. Finalment, els nets venen la propietat, que va canviant de mans fins a l'actual propietari, un empresari ramader.