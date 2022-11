Una empresa lleidatana inverteix set milions a Bell-lloc per ser líder europeu en producció de kombutxa

El grup d'alimentació lleidatàinvertiràa la planta de Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell) per situar-se com un dels principals productors al sud d'Europa de, una beguda a base de te fermentat que esdevé una alternativa saludable als refrescos tradicionals. La firma ha explicat que les instal·lacions que té a, de 6.500 m2, es destinaran íntegrament a la producció de la línia de producte més estratègica de la companyia.Flax & Kale ha tancat una ronda de finançament de 21,7 milions d'euros, que li permetrà guanyar la musculatura productiva que necessita per impulsar la seva expansió internacional i entrar en mercats com ara el, els, segons ha informat.Flax & Kale consolida la seva diversificació a l'estat espanyol i es prepara per internacionalitzar el seu negoci d'alimentació saludable. Amb més de 40 anys d'història i presència a l'Estat a través de restaurants propis i de la gran distribució, la companyia de capital familiar ha tancat recentment una ronda de finançament de. L'objectiu de l'operació és, en una primera fase, guanyar musculatura productiva per replicar a Europa el seu model de negoci desenvolupat fins ara al mercat estatal, explica la companyia.El Regne Unit, els Països Baixos i França són els països triats per iniciar el desembarcament de Flax & Kale al continent europeu, que es durà a terme, primer, a través de la introducció del seu producte estrella, la kombutxa, a la gran distribució i, en una segona, amb l'obertura de restaurants 'flagship' propis en capitals com ara, explica la firma en un comunicat.