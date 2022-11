Traslladen els nius de les sitges de Pardinyes on es construirà l'alberg per a temporers

Treballadors especialitzats han iniciat aquest dimarts els treballs per instal·lar elsde les antigues sitges del barri de Pardinyes de Lleida a dos ubicacions properes. El trasllat és el pas previ a l'on es construirà l'equipament per a temporers, emergències i altres usos, conegut com a ECMU.La previsió és instal·lar 11 nius al mateix complex de les sitges, i els 8 restants en arbres del, segons ha informat la Paeria. Acció Climàtica va emetre una resolució que autoritza l'afectació sobre els nius de cigonya blanca que hi ha a les edificacions a enderrocar, condicionada al fet que s'habiliti un emplaçament alternatiu i que es faci fora del període de nidificació de l'espècie.Els treballs tenen una durada total prevista dei consisteixen a instal·lar amb una grua les noves estructures, fabricades amb troncs, malla de coco i palla, per tal que les cigonyes puguin fer-ne ús. Està previst instal·lar-ne 11 en el mateix complex de les sitges i les 8 restants al parc de la Mitjana. També s'aprofitarà per instal·lar caixes niu per a altres espècies presents a la zona com ara ratpenats, falciots, òlibes i xoriguers, segons ha explicat l'Ajuntament de Lleida.