Ipcena insta Lleida i Balaguer a prescindir de pistes de gel pel seu impacte mediambiental

insta els ajuntaments de, els dos municipis de Ponent ambartificial durant lesnadalenques, a prescindir d'aquestes instal·lacions per "l'impacte mediambiental" que suposen. L'entitat ecologista els demana que, amb vista a l'hivern vinent, que "redueixin al mínim el seu impacte al planeta" i siguin un espai per divertir-se i de sensibilització ambiental. En aquest sentit,Ipcena estima que una pista de gel artificial convencional, és a dir d'aigua congelada, d'uns 200m2 de superfície, consumeix al mes 19.900 litres d'aigua, 16.800 kw i emet 5,52 tones de CO2 a l'atmosfera, aproximadament, l'equivalent al consum energètic de 610 cases".Els ecologistes assenyalen que les pistes de gel, com les que s'instal·len a Lleida i Balaguer, "consumeixen molta energia per mantenir gelada la pista" i "apliquen compostos químics a l'aigua per facilitar i allargar l'estat sòlid del gel produït, en concret amb el compost químic més habitual que és el glicol".Tot i que varia en funció de la mida i de les mesures de la pista de gel artificial, així com de la temperatura del lloc, Ipcena remarca que unad'aquestes característiques "té un consum important d'aigua", al qual cal sumar "el sistema de generadors elèctrics impulsats generalment amb combustibles fòssils que treballen les 24 hores per recircular el refrigerant i que tenen un consum molt elevat en combustible i d'emissions de C02 a l'atmosfera".A més, "aquest tipus de pistes tenen el risc de patir fuites d'aigua i glicol i el motor dels generadors en funcionament constant genera contaminació acústica", afegeix l'entitat ecologista.