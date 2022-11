Fira de Mollerussa estrena imatge gràfica per a la 150a edició de Sant Josep

Lade la 150as'ha estrenat aquest dimarts amb la idea de convertir-se en una "icona" fins a la celebració del certamen, que tindrà lloc del 17 al 19 de març de 2023. Segons ha explicat l'alcalde de Mollerussa,, el disseny, encarregat a la firma Depastademoniato, fa una "picada d'ullet" adel saló, conservant components com un camp llaurat o la maquinària agrícola i incorporant-hi les osques de les rodes en una rodona. A banda, s'ha comunicat la reorganització d'espais, professionalització i sectorització del certamen, presentada a l'octubre, la qual suposarà un canvi d'ubicació per a d'entre un 80 i un 85% d'expositors, segons el director de l'ens firal, Xavier Roure.La tramesa d'aquesta informació s'ha fet amb l'enviament de més de. Els canvis responen a la reubicació del sector dels tractors, després d'arribar a un acord amb els concessionaris, i la remodelació del recinte firal com una aposta professional de futur. El director deha assegurat que aquestes variacions suposen "punts positius i de millora".Roure també ha posat en valor l'acceptació d'aquestes modificacions per la majoria dels expositors, les quals passen per utilitzar la zona posterior als pavellons firals -amb una superfície de 19.000 metres quadrats bruts i on es localitzaran els concessionaris de tractors i la maquinària agrícola–, una nova distribució dels pavellons firals i el trasllat de les firmes d'alimentació i productes de proximitat a l'exterior.