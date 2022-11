Demanen tres anys a un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment la companya de pis a Lleida

Lademana tres anys de presó a un home de 26 anys acusat d'la companya de pis a. Els fets van passar l'octubre de 2020, quan l'home va llogar una habitació en un pis compartit de la capital del Segrià.Segons el ministeri públic, víctima i acusat van sopar junts i quan la dona va anar cap a l'habitació a dormir, l'home va entrar, la va empènyer violentament sobre el llit i va fer-li tocaments per sobre de la roba. La dona, que va patir, es va resistir amb empentes i finalment l'home va marxar. El judici es farà el 14 de desembre a l'Audiència de Lleida.A més dels tres anys de presó per un delicte d'agressió sexual, la fiscalia demana que s'imposi a l'home una multa de 600 euros per un delicte lleu de lesions i que indemnitzi la dona amb 2.090 euros per les lesions i els danys morals. També sol·licita que se li imposini que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a la víctima durant cinc anys.