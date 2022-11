Pueyo admet una legislatura «complicada» i tem una caiguda de la participació a les municipals

L’alcalde de Lleida,, ha admès aquest dimarts que la legislatura en la qual el seu govern ha gestionat la ciutat ha estat “complicada”. En la conferència anual al, el Paer en cap ha apuntat que la pandèmia, la sortida del Comú de Lleida del govern i la moció de censura contra ell a principis d’any han dificultat el seu dia a dia al capdavant de laPueyo, que repetirà com a candidat als comicis municipals i que ha indicat que té “energia” per afrontar de nou els reptes d’una campanya, ha assegurat que tem una caiguda de la participació a les urnes, i ha considerat que els pactes post-electorals dependran “” de les formacions polítiques.El Paer en cap ha dit que ha pres “bona nota” de les actituds de les formacions durant aquest mandat i que les tindrà en compte si cal abordar nous acords de legislatura a partir del maig del 2023. Tot i això, Pueyo ha dit que cal anar a pams: primer acabar la legislatura, després anar a les eleccions i finalment veure quins son els resultats de les eleccions.El polític republicà ha valorat que elhagi passat de “l’” de tirar endavant unaa permetre l’aprovació dels pressupostos per a l’any que ve amb una abstenció. Tot i aquest canvi de rol, Pueyo ha indicat que no es veu governant amb els socialistes, i ha recordat que l’objectiu d’ERC és ser la força més votada amb capacitat de sumar.