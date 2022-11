Dos projectes estudien com millorar la salut i els serveis ecosistèmics dels sòls agrícoles

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (), amb la participació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i la Universitat de Lleida (), ha iniciat dos projectes de recerca complementaris per identificar les millors pràctiques agrícoles que permetin incrementar els serveis ecosistèmics del sòl en diferents cultius i condicions climàtiques i agrícoles a Catalunya.Els tracta dels. Estan pressupostats en 2,6 milions d'euros i es finançaran a través del Fons Climàtic, que es nodreix amb el 50% dels ingressos de l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles i el 20% de la recaptació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.Per una banda, AgriCarboniCat se centrarà en la possibilitat d'augmentar el segrest de carboni en l'agricultura i en l'aportació de mètodes de quantificació i seguiment de segrest i emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. D'altra banda, AgriRegenCat treballarà aspectes com són la fertilitat i lai la seva capacitat per resistir esdeveniments climàtics extrems.L'abast dels dos estudis és transversal, amb una xarxa de finques arreu del territori català representatives dels principals conreus, com ara blat, arròs, pomera, vinya, horta i pastures, assenyalen des d'Acció Climàtica. En cada cultiu, s'aplicaran diferents tècniques i se n'avaluarà la viabilitat ambiental, agronòmica i econòmica. Tant en parcel·les de l'IRTA com en explotacions comercials, moltes de les proves donaran continuïtat a projectes de recerca precedents.