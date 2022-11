La Covid ha fet augmentar un 11% l’atenció de famílies pels serveis socials a Lleida

L’ha presentat aquest dilluns el 6è informe de, dels anys 2019 i 2020, en el marc de la commemoració del Dia Mundial de la Infància (20 de novembre).El document recull les repercussions de la crisi de la Covid-19 i, entre altres, destaca que la salut mental de la infància i de l’adolescència és una necessitat augmentada per la pandèmia, que també ha afectat en l’oferta cultural i d’oci. En els darrers mesos s’ha notat un augment de l’11% en l’atenció de famílies a serveis socials.Una altra de les constatacions de l’estudi és que ha incrementat el nombre de famílies ateses pels serveis socials d’atenció primària. L’alcaldeha comentat que l’informe fa una sèrie de recomanacions en els àmbits estudiats.En general l’Observatori recomana avançar en, en tota la seva diversitat, per apoderar-les per a l’educació dels fills/es i per a l’acompanyament d’aquests en el seu creixement, educació i salut i que cal potenciar de forma sistèmica el treball en xarxa de les institucions i serveis vinculades a famílies, infància i jovent.A més d’algunes dades com que hi ha una tendència gradual de descens de la població infantil juvenil, que Lleida concentra alumnat escolaritzat de poblacions del voltant o que hi ha un increment en l’oferta formativa en línia dels centres en l’etapa post obligatòria, la tinent d’alcalde Castro ha destacat el fet que per primer cop les famílies han format un part de l’informe, en un grup de discussió, per aportar la seva perspectiva.La catedràtica de pedagogia de la UdL,, ha detallat els punts més remarcables de cada àrea d’estudi i ha afegit les recomanacions que fa l’Observatori. Per exemple, en l’àmbit educatiu, impulsar la perspectiva de gènere i intersectorial en els centres d’educació amb la formació continuada dels docents i de la conscienciació de l’alumnat envers la igualtat de drets, sense actituds discriminatòries per motius de gènere i orientació sexual.En l’àrea de la salut, col·laborar i desenvolupar accions per divulgar hàbits saludables i implementar polítiques preventives per afavorir el treball en xarxa davant l’increment de diagnòstics de problemes de salut mental. Pel que fa a la cultura i l’oci, cal analitzar les necessitats i dissenyar espais i recursos de lleure gratuïts i estudiar vies de consulta per saber quines són les seves expectatives. En el terreny de la participació, proposa fomentar la participació real i fer-los corresponsables en al presa de decisions en allò que els afecta i promoure el seu empoderament. I, finalment, de serveis socials, apunta el disseny d’un protocol per atendre i prevenir problemes derivats de processos de separació i divorci, que generen necessitats emocionals específiques en infants i adolescents.