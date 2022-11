La Paeria posa en marxa un dispositiu de seguretat i de trànsit per la campanya de Nadal

L’ha posat en marxa unai deamb motiu de less, que es realitzarà fins el proper 8 de gener amb l’objectiu de garantir la fluïdesa de la mobilitat dels vehicles i vianants i fer més fàcil l’estacionament i l’activitat comercial, així com prevenir activitats que ocasionin molèsties als veïns i veïnes de Lleida i evitar possibles fets delictius.En aquest sentit, es reforçaran tots elsde seguretat i trànsit i es difondran consells com apostar pels desplaçaments a peu i en transport públic així com no acumular efectiu a les botigues o no deixar als vehicles objectes de valor a la vista.L’alcalde,, ha remarcat la gran capacitat d’atracció comercial de la ciutat en aquestes dates i ha destacat la mobilització de tots els efectius de trànsit i de seguretat per aconseguir una campanya exitosa i tranquil·la. El dispositiu de seguretat i trànsit comprèn dies laborables i, també, dissabtes i festius d’obertura comercial, que enguany són 6, 8, 11 i 18 de desembre i 8 de gener.La Guàrdia Urbana reforçarà el seu servei amb un dispositiu especial que, un major reforç amb 8 agents i 2 comandaments. El patrullatge se centrarà en l’Eix Comercial, la Zona Alta, en les perifèries d’aquestes dos zones així com en la rotonda de l’Una altra zona de gran interès en afectació del trànsit rodat és la zona de Ronda amb Bisbe Irurita. Els dissabtes i sempre que el servei ho permeti, es faran patrullatges a peu pels barris de