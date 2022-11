Concentració a Artesa de Segre per condemnar l'atac masclista a una veïna

Cusola ha encoratjat les dones a "trencar amb la por i demanar ajuda" i s'ha posat al costat de les víctimes. "No esteu soles. El municipi i tota la societat ens hem d'unir per rebutjar la violència de gènere perquè si no fem res estem tolerant quelcom inacceptable", ha afegit. L'alcaldessa d'Artesa de Segre ha dit que la violència i abusos contra les dones són una "violació abominable contra els drets humans i una de les pandèmies més desconegudes i invisibles de l'època actual".



A la concentració de rebuig també ha assistit la directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes a Lleida, Elena Fuses. Ha volgut així fer costat els veïns i a la corporació municipal en aquests moments tan "durs" i desitja que la dona ferida "es recuperi al més aviat possible".

L'alcaldessa del municipi, ha llegit un manifest en què demana "no mirar cap a un altre costat quan avui s'ha produït aquest atac contra la vida de la nostra veïna i el patiment que segueix causant als seus". "Actes com els d'avui ens recorden la importància de lluitar contra aquesta xacra social i de no tolerar cap tipus de violència", ha afegit. La lectura del manifest ha acabat amb aplaudiments per part dels veïns concentrats.