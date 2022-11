Perdonen un deute de més de 84.000 euros a una empresària d'Alcarràs afectada per la pandèmia

El jutjat de Primera Instància número 6 de Lleida (mercantil) hade 84.584 euros a una(Segrià) afectada per lai la. Es tracta d'un cas on s'ha aplicat la Llei de la segona oportunitat.En la sentència, el jutge dona per extingits els deutes de la dona, representada pel despatx agramuntí Bergadà Asociados, excepte una "petita part" del que devia a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Concretament, haurà de fer front a 3.900,21 euros que podrà pagar amb quotes mensuals sense interessos d'entre 40 i 135 euros durant 5 anys.La donai de la llar a Alcarràs.