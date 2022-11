Laura Bergés encapçalarà la llista del Comú a les municipals del 2023

L'assemblea delha escollit aquest diumengecom a cap de llista de la formació a les eleccions municipals del 2023. Bergés, que va ser la candidata més votada a la primera volta de les primàries que va celebrar el Comú, ha mostrat la seva disposició a encapçalar la llista i l'assemblea ha ratificat, d'aquesta manera, els resultats de les votacions de la primera volta de primàries. Els resultats ja complien els requisits de gènere del Comú i que fixen que, dels dos primers llocs de la llista, com a mínim un ha de ser ocupat per una dona. L'actual regidor a la Paeria,, i, per aquest ordre, completaran els primers llocs de la llista, per darrera de Bergés.En l'celebrada aquest diumenge, des del Comú de Lleida han remarcat la confiança en el procés de primàries obertes a la ciutadania com un "mètode obert i participatiu per marcar l'ordre de la llista, que posa en valor la intel·ligència col·lectiva en la presa de decisions".Laura Bergés ha destacat la necessitat d'"afrontar eldes del treball col·lectiu, aprofitant l’experiència adquirida i la feina feta". "En aquest procés de primàries, molta gent ens ha transmès frustració política, i nosaltres també partim d'aquesta sensació, però seguim convençudes que les coses es poden fer diferent i millor i treballarem per contagiar aquest convenciment", ha dit. En aquest sentit, ha subratllat que "el Comú de Lleida té un projecte que connecta amb les necessitats de futur de la ciutat i ganes de tirar-lo endavant".