La Paeria aprova el pressupost del 2023 amb els vots del govern i l’abstenció de comuns i socialistes

Esmenes aprovades

La Paeria de Lleida ha aprovat aquest divendres els pressupostos per al 2023 amb els vota favorables dels partits de governi l'abstenció deli el, després que el govern acceptés incorporar algunes de les esmenes d'aquests dos grups.Eli els regidors no adscrits hi han votat en contra. Els comptes sumen un import 226,9 milions d'euros , amb un increment del 12,9% respecte als actuals, motivat per l'augment de la despesa en personal; la pujada de costos de l'energia, d'altres béns i serveis i dels tipus d'interès, però sobretot per l'increment del capítol d'inversions, que assoleix a una xifra rècord de més dedels fons Next Generation.Els números contemplen un increment fins els 226,6 milions d’euros, una xifra rècord a la capital del Segrià. Aquest augment té, però, una part negativa, que és el notable increment de la despesa en personal per l’actualització dels sous dels treballadors públics; la pujada de costos de l’energia i altres béns i serveis i l’augment dels tipus d’interès. Els nous números contemplem, no obstant, un fort increment del capítol d’inversions, que arriba a una xifra rècord de 45,43 milions d’euros (un 53% més que els comptes d’enguany), gràcies a l’impacte dels fonsLes esmenes acceptades en la comissió modifiquen partides amb la finalitat d’incrementar la plantació d’arbrat a la ciutat, nous elements de transport per la, i la renovació d’equipaments esportius, concretament els vestidors al camp de futbol de Magraners, la finalització del rocòdrom del pavelló Juanjo Garra i la construcció d’un. També s’incorporen partides, aquestes finançades amb la venda de solars, per a la remodelació de la piscina del Turó de Gardeny i del carrer Corts Catalanes.El govern ha valorat molt positivament la voluntat de negociació de la resta de grups polítics per a arribar a un acord que permeti disposar de pressupostos per l’any vinent, en el qual, ateses les circumstàncies, resultaran imprescindibles poder tirar endavant amb garanties els projectes endegats amb les ajudes dels fons europeus.