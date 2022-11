El nou centre de residus del Segrià recupera matèria reciclable de les fraccions resta i orgànica

El(CTR) Municipals del Segrià, ubicat a Montoliu de Lleida, compta des del mes de març passat amb una nova planta que permet tractar fins ade fracció resta a l'any. Això permet recuperar residus reciclables, com ara plàstics i llaunes, que havien estat dipositats als contenidors de resta i contribueix, alhora, a allargar la vida de la planta que actualment es calcula que és de 15 anys.Les obres han tingut un cost dei han estat finançades per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC). També s'ha remodelat la planta de compostatge de fracció orgànica, per assolir una capacitat de 15.000 tones l'any, i s'ha ampliat laper a la disposició del rebuig.La secretària d'Acció Climàtica,, ha inaugurat aquest dijous el nou Centre de Tractament de Residus del Segrià, acompanyada del director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire; el director dels serveis territorials d'Acció Climàtica, Ferran de Noguera; el president del Consorci de Residus del Segrià, David Masot, i altres alcaldes i representants comarcals.Les actuacions al centre han estat finançades íntegrament per l'ARC i han consistit a construir una nova planta de tractament de la fracció resta, amb capacitat per a 60.000 tones anuals, i remodelar la planta de compostatge de fracció orgànica, per a assolir una capacitat de 15.000 tones l'any. A més, s'ha ampliat la capacitat del dipòsit controlat per a la disposició del rebuig.