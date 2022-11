més per la protesta del 25 de març de 2018 davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont però han negat haverni empentat ningú. El raper lleidatà ha assegurat que en cap moment va ser en primera fila, sinó que era "". Preguntat per si va liderar els aldarulls, Hasel ha respost que "evidentment no era el líder de res. Com volen que lideri 3.000 persones", ha preguntat. La fiscalia manté les acusacions contra els set i demana 5 anys i 3 mesos de presó a 6 dels acusats mentre que eleva la petició de pena fins als 5 anys i 9 mesos per a Hasel per reincidència.Quatre dels acusats han fet ús del seu dret al torn d'última paraula al final del judici. Entre ells, Pablo Hasel, que ha insistit que ni ell nia empènyer ni a llençar res. "En cas que hagués volgut fer-ho, era impossible perquè hi havia molt soroll. Com ho vaig fer, telepàticament?", s'ha preguntat.El raper també ha lamentat que se'ls estàamb la intenció d'atemorir la gent per desmobilitzar-la però que no funcionarà perquè seguiran als carrers. Així mateix, ha denunciat una guerra psicològica contra ell perquè ahir dimecres va estar emmanillat tota la sessió i durant les dues jornades ha estat envoltat per sis agents dels Mossos d'Esquadra, separat de la resta d'acusats, tal com ha denunciat també una de les advocades.Els altres tres acusats que han volgut fer ús de l'última paraula han criticat que les acusacions –fiscalia i advocacia de l'Estat- hagin creat un, que si manifestar-se pacíficament és delicte són culpables i que en cap imatge es veu cap d'ells cometent cap agressió.Pel que fa a les conclusions i informes de les parts, tant la fiscalia com l'Advocacia de l'Estat consideren que els fets han quedat provats, que els acusats en responen com a autors i que la falta de respecte cap als agents i el perill per a la seva integritat va ser "absoluta".Les defenses, en canvi, demanenque han seguit endavant amb el judici en entendre que cap dels Mossos ferits ha reconegut cap dels acusats com l'autor de l'agressió i recorden que les condemnes s'han de personalitzar, "dient qui ha fet què a qui". Només un sots-inspector dels Mossos, apunten, va identificar els acusats com els autors dels fets, però aquest mosso "només donava ordres als seus subordinats i marxava, per la qual cosa és impossible que pogués veure res", al·leguen."Em fa por que siguem aquí només perquè es consideri que algú ha de", ha dit una de les lletrades de la defensa, que ha demanat que "en l'hipotètic cas d'una possible i remota condemna", la pena no superi en cap cas la acceptada pels altres quatre acusats que han pactat amb les acusacions, de 9 mesos de presó. En cas de condemna, les defenses sol·liciten que se'ls apliquin els atenuants de dilacions indegudes i de reparació del dany.