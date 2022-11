Deu joves usuaris de patinets idearan tallers de seguretat vial per a alumnes lleidatans

L'ha engegat un projecte de mobilitat urbana responsable pioner a Catalunya amb l'objectiu de "a la ciutat entre els conductors joves de", segons ha explicat l'alcaldeEs formaran deu, usuaris de patinet elèctric, amb una part teòrica i una part pràctica, per tal que dissenyin tallers d'una hora de durada sobre seguretat vial. Aquests tallers, adreçats a joves de 4t d'ESO i, i s'impartiran durant el 2023 als instituts de secundària de la capital del Segrià. "La idea és fer un projecte d'igual a igual per ser més propers als joves i arribar més amb el missatge", ha indicat el regidor Ignasi Amor.El regidor de Mobilitat,, ha defensat la importància que els joves de la ciutat "coneguin com i de quina manera s'han de moure amb els vehicles de mobilitat personal de manera segura per tal que tot tipus de vehicles hi convisquin a la ciutat, perquè els patinets elèctrics han arribat per quedar-s'hi".Els joves formadors tindran una petita gratificació per realitzar els tallers. El projecte l'impulsen conjuntament les regidories de Joventut, Festes i Tradicions; d'Urbanisme, i de Mobilitat, Trànsit i Horta de la Paeria.