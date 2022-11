La campanya de l’oli es rebaixa a la meitat per culpa de la climatologia «atípica»

Lano arribarà a la meitat de la mitjana habitual. Segons els experts en olivicultura de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (), elssón la principal causa d’aquesta situació. La sequera acumulada i els matins calorosos de la primavera, així com l’avançament de la collita, han provocat un baix rendiment en les olives. Malgrat la, els investigadors apunten que la qualitat de l’oli es manté. L’estudi en què es basa l’IRTA té en compte totes les varietats d’oliva de l’estat espanyol, si bé les dades no es poden extrapolar a tot el territori ja que en algunes zones la producció ha estat una mica més alta.Segons l’investigador i coordinador de l’equip d’olivicultura i eleotècnia de l’IRTA,, a tot l’estat espanyol no s’arribaran als 800.000 tones d’oli, quan en una campanya habitual se’n produeixen dos milions de tones. La producció s’ha vist reduïda per les condicions meteorològiques “atípiques”, especialment a la primavera. Així, lesper les altes temperatures i no van ser pol·linitzades, mentre que les gelades nocturnes de l’abril van malmetre moltes branques productives dels arbres.En aquest context, des de l’IRTAper fer front a les pèrdues econòmiques dels pagesos, com podria ser fer la collita a la nit -malgrat que reconeixen que es tracta d’una pràctica no permesa per l’afectació a la fauna nocturna- o bé refrigerar les olives de més qualitat perquè mantinguin la temperatura ideal a l’hora de la trituració.