La Diputació aprova els pressupostos del 2023 amb el suport d’ERC i Junts

Laja té nous. El ple ha acordat l’als nous números de la institució i dels seus organismes autònoms per al 2023, que suma 149.693.062 euros, un 4,2% més que l'actual.Els comptes han rebut el(ERC i JxCat) i d'Unitat d'Aran. El, mentre que En Comú Podem i Cs hi ha votat en contra.Seguint la línia dels darrers pressupostos presentats en l'actual mandat, els criteris generals pivoten sobre; criteris de discriminació positiva cap als municipis amb risc de despoblament o que tenen majors dificultats derivades de les circumstàncies d'un entorn de muntanya, i activació de bestretes per permetre als ajuntaments i consells comarcals disposar dels diners amb celeritat per dotar-los de liquiditat.L’organisme contempla un, des del 2023 al 2025, en el qual s’hi destinaranper a obres de sanejament, equips de salut i tanatoris, diners que es sumaran als cinc milions anuals en despeses corrents.En aquest sentit, el presidentha apuntat que els consistoris podran fer “” atesa la despesa ja fixada. Talarn ha recordat també que" amb els plans dels dos anys anteriors, per exemple, s'han pogut renovar fins ad'aigua potable als pobles i s'han construït o millorat fins a. També s'ha iniciat la construcció de sales de vetlla locals, l'arranjament de consultoris locals i la posada en marxa d'equipaments sociosanitaris de proximitat", i que des de les alcaldies s'ha recordar reiteradament que disposar de bons serveis en matèria de salut és una de les claus per evitar que algunes famílies marxin.El president provincial ha posat l’accent també en la necessitat de fer. En aquesta línia, l’organisme preveu destinaramb risc de despoblament, una xifra que farà arribar als 45 milions en aquesta carpeta durant tot el mandat. Els nous pressupostos contemplen també un augment del 50% en ajuts als consells comarcals de la demarcació amb l’objectiu d’augmentar les places de secretaris i interventors per a un millor funcionament tècnic d’aquests organismes.