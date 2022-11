Del Polsim a la cavalcada: així serà el Nadal a Balaguer

Balaguer ha presentat els actes de Nadal, els primers amb plena normalitat després de la pandèmia. “” arrencarà amb l’encesa de les, que es farà el proper dia 2 de desembre a partir de les 18.30 h a la plaça del Mercadal, i amb la qual arribarà a la ciutat la, personificació de l’Estel, i per tant encarregada d’il·luminar la ciutat.En aquest acte també es farà una xocolatada i les diferents associacions de comerciants de la ciutat presentaran les campanyes de Nadal aprofitant la inauguració de la, amb una breu exhibició de patinatge artístic a càrrec del, i que a partir de l’endemà dissabte dia 3 ja estarà oberta a la ciutadania. En aquest acte, la Missatgeria de Reixos farà entrega als representants de les associacions de comerciants de les bústies per recollir les cartes i l’realitzarà una cantada de nadales.Else celebrarà durant el dissabte dia 3 de desembre als carrers del Centre Històric de 9.30h a 20.30h. El mercat serà l’escenari on arribaran les patgesses. Els personatges reials apareixeran de diferents comerços del centre per unir-se al seguici, que s’iniciarà a la plaça Mercadal i que recorrerà els carrers fins arribar a la plaça del Pou, on les rebrà el paer en cap, Jordi Ignasi Vidal. Les patgesses estaran del 19 al 21 de desembre al Casal Lapallavacara per a rebre els nens i nenes dels centres escolars de la ciutat.El dia 24 de desembre es celebraà elal Teatre Municipal a partir de les sis de la tarda, amb l’espectacle infantil i familiar "Ara ve NaSdal", del Replà Produccions.El dia 26 es farà el tradicional Concert de Sant Esteve al Teatre municipal, a càrrec de, i l’endemà s’inaugurarà l’espai del, el qual formarà part de la programació nadalenca un any més, consolidant-se com un dels espais de lleure de referència al territori durant les vacances escolars de Nadal. Al 2019 hi van passar una mitja de 350 nens i nenes al dia, sense comptar els acompanyants. Després de dos anys d’aturada per la pandèmia. En aquest els infants i joves de 2 a 14 anys podran participar d’un seguit d’activitats i tallers de tot tipus i s’incorpora la novetat de l’, una activitat que tindrà elcom a eix conductor.D’altra banda, se segueix apostant per la vessant artística, amb el taller dels il·lustradors, que fa extensiu al Cosmolúdic els projectes a més llarg termini que es duen a terme a la ciutat, com és el cas de la Jornada d’Il·lustració i disseny gràfic de l’Encontats.L’espai estarà obert des del dimarts diaEl mateix dia 27 es farà la, un acte que recupera la celebració del, pel qual a partir d’aquestes dates els dies comencen a allargar-se i per tant se celebra com la llum avança sobre la foscor. Precisament en aquest context sorgeixen els personatges dels, encarregats de repartir carbó la nit del 5 de gener i sorgits de laencesa pelsel 27 al vespre.Aquest acte estarà amenitzat pel grup Ponent Roots, i comptarà amb un parell de Food trucks. Des de la Paeria es fa una crida perquè les persones assistents vinguin preparades per fer-se el sopar amb la mateixa brasa resultant de la foguera i s’anuncia el muntatge de taules i cadires. Per tant un espai de trobada i de gresca pels no tan petits.Un dels primers actes del 2023 serà “” que es farà el dia 3 de gener de 10h a 13h al. En aquest, els més petits podran deixar la seva pipa o xumet perquè ja són prou grans, i descobrir el lloc de la ciutat on es conserven les coses importants.Finalment el dia 5 de gener es rebran els Reixos, els quals arribaran a l’església del. La cavalcada passarà pels carrers Barcelona, Pare Sanahuja, Pere III i fins arribar a davant de la, on rebran als nens i nenes que els vinguin a veure.