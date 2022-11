Mollerussa demana més policies després de la baralla mortal en un bar

L'alcalde de Mollerussa,, demana undesprés de la baralla amb un mort per apunyalament en un bar del carrer Beethoven. En declaracions a l'ACN, Solsona ha assenyalat que una vegada coneguts els fets, són necessaris "" de seguretat al municipi però també als pobles del voltant, ja que les famílies enfrontades viuen a l'entorn.Els Mossos d'Esquadra van detenir dos persones pels fets, un dels quals seria el suposat. Dos persones més estan ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova, un d'ells. L'alcalde s'ha mostrat preocupat i espera que el que ha passat no vagi a més i no hi hagi una "onada d'inseguretat" amb més problemes.