serà la novai rellevaràque ocupa el càrrec des del juny del 2021, segons publica Segre i han confirmat fonts d'ERC a l'ACN. Bergés és lade la Delegació del Govern, també des del juny del 2021, quan va deixar el gabinet d'alcaldia de l'Ajuntament de Lleida.També és la secretària d'acció política i sectorial de la Federació d'ERC de Lleida. Entre 2003 i 2011, havia estat regidora a la Paeria. El relleu s'oficialitzarà quan es faci efectiva la sentència del Tribunal Suprem que ratifica la inhabilitació de Solé per desobediència durant l'1-O quan era alcalde d'Agramunt (Urgell). Montse Bergés serà la primera dona que assumeix la Delegació del Govern a Lleida.Montse Bergés és llicenciada en Ciències Biològiques per la UB i té un màster en Ordenació i Gestió del Territori i el Paisatge per la UAB. Durant la seva trajectòria professional també ha exercit de, de professora col·laboradora de la UOC i de tècnica ambiental en diferents empreses.