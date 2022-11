Els futbolistes del Lleida Esportiu, al costat de Pere Martí

L’entrenador del, dirigirà l’equip el proper diumenge contra l’amb tota seguretat. El president de l’entitat,, ha reafirmat en el càrrec el tècnic, que ha rebut en les darreres hores també el suport delshan assegurat que Martí és l’entrenador indicat per començar a sortir del pou, alhora que han apuntat que els està ajudant molt per millorar els. Rubio ha explicat que la plantilla confia en Martí i que cal “donar el 120% per revertir la situació”.El primer repte per escalar posicions a la classificació serà contra l’Hércules, un dels històrics equips de lai que també està en hores baixes. Els d’Alacant sumen, tres més que el Lleida Esportiu, i el seu tècnic també està qüestionat.