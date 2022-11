El Soleràs rehabilitarà un edifici per fer-hi dos pisos de lloguer social

Ladeha donat llum verda aquest dimecres a la rehabilitació de l'edifici del consultori mèdic del Soleràs (Garrigues) per habilitar-hiper a joves. En concret, ha aprovat una modificació del planejament de la població per rehabilitar l'immoble municipal i afegir-hi aquest nou ús.L'actuació s'emmarca en la prova pilot que impulsa el Departament de Territori a lesper facilitar l'arrelament de la població, especialment dels joves, i lluitar contra el despoblament. La prova, en què participen vuit municipis de la zona, inclou la rehabilitació d'edificis per convertir-los en habitatges dotacionals i equipaments públics i noves línies de transport a la demanda.El Soleràs comptava l'any 2021 amb una població de, més aviat envellida, on els majors de 64 anys representen més del 30% dels veïns i la franja entre els. El municipi, de la mateixa manera que tota la comarca de les Garrigues, acusa una pèrdua significativa de població en els darrers anys.Amb l'objectiu d'evitar la pèrdua de població jove i frenar el declivi demogràfic, el pla pilot de Territori proposa la creació d'habitatge social per a joves, com a mesura per donar resposta a les necessitats d'habitatge transitori de lloguer i fomentar l'arrelament al territori.