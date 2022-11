La campana Mònica torna al campanar de la Seu Vella després de ser restaurada a Àustria

Després de vuit anys, laha retornat al seu lloc original, a la part més alta del campanar de la. La peça ha estati ara tornarà a tocar els quarts horaris arribant a tota la ciutadania de la capital del Segrià. Una grua de grans dimensions ha estat l'encarregada de pujar la campana, de, 90 centímetres de diàmetre i, fins als finestrals per on s'ha fet entrar a l'interior de la torre. Posteriorment, els operaris l'han instal·lat amb la biga de fusta de cedre que la subjecta en un d'aquests finestrals, al costat de la Silvestra, que juntament amb la resta de campanes que hi ha al campanar, no han parat de tocar fins que 'Mònica' ha arribat a d'alt de tot.Amb la instal·lació de la campana a la torre del campanya de la Seu Vella finalitza el procés de restauració d'aquesta peça, realitzat a, a Àustria. La campanya va arribar a Lleida a l'agost i des d'aleshores, la ciutadania l'ha pogut veure de ben a prop al claustre de la Seu Vella, on ha estat exposada fins aquest dimecres.Per a la seva instal·lació al lloc d'origen, l'espai més elevat de campanar i que el seu so arribi a tota la ciutat, s'ha dotat d'una estructura que permet gaudir de les seves decoracions, imatges i textos. S'ubica amb un, encaixat en les ròtules laterals. Aquest suport està de fet de fusta de cedre provinent de Barbastre i tant la instal·lació com el procés de restauració ha estat a càrrec de l'empresa especialitzada Carvajal.La campana, que tenia unaque distorsionava el so original, va ser traslladada a Àustria a l'abril per ser restaurada en un taller de Innsbruck especialitzat en restauracions de soldadures de campanes amb aquestes característiques. La restauració ha estat finançada pel Departament de Cultura en el marc de seu programa de conservació i restauració del patrimoni monumental, arqueològic i paleontològic de país.