L'animació llatinoamericana serà el fil conductor d'Animac 2023

Cartell de l’Animac

La 27ad'Animació de Catalunya, Animac, que tindrà lloc adeli en línia del 3 al 12 de març del 2023, celebrarà la creativitat de l'animació llatinoamericana sota el lema “”. Per copsar la temàtica de la pròxima edició, Animac ha confiat la creació del cartell i la realització de la careta animada a la il·lustradora i animadora valenciana, qui guarda una relació especial amb la mostra, ja que el 2018 va guanyar el Premi del Públic d'Animac amb el curtmetratge “Simbiosis carnal” (Bèlgica, 2017), a més de molts altres guardons internacionals. L'edició del 2023 d'Animac ha rebut 778 pel·lícules en convocatòria oberta procedents d'una seixantena de països.La directora d'Animac,, ha explicat que l'animació llatinoamericana serà el fil conductor d'una programació que s'està gestant per portar a Lleida el millor del cinema d'animació amb sessions monogràfiques i retrospectives, a més d'una acurada selecció de curtmetratges i llargmetratges de recent creació d'arreu del món, exposicions, conferències i classes magistrals per als amants de l'animació.López ha indicat que el certamen, organitzat per l'Ajuntament de Lleida, vol "cridar l'atenció de l'arribada a l'escena internacional de l'animació llatinoamericana". Per això, han optat pel lema “LatAm boom!”, "inspirat en el nom donat al moviment literari del segle passat 'Boom Llatinoamericà', amb protagonistes com ara, entre altres", ha assenyalat.