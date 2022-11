Mercat de Santa Llúcia 2022 a Lleida: horari i com arribar-hi

Dates i horari de la Fira de Santa Llúcia a Lleida per Nadal

Com arribar al mercat de Santa Llúcia de Lleida

Tot el que pots trobar a la Fira de Santa Llúcia

Altres mercats de Nadal de Lleida

Elja és a tocar i amb l'arribada d'una de les tradicions més especials de l'any les places dels pobles i ciutats des'omplen ja de les típiques fires de. Malgrat que la festivitat se celebra el 13 de desembre, dies abans ja es podrà passejar per les paradetes on comprarem allò que ens falta per tenir la millor decoració nadalenca. caganers pel pessebre o boles per l'seran alguns dels detalls que es veuran pels carrers catalans en els pròxims dies, també aEl Mercat de Santa Llúcia de Lleida s'inaugurarà aquest any el. Des de llavors i fins al, el mateix dia de la nit de Nadal, es podran visitar les diferents paradetes durant el matí i la tarda. La Fira estarà oberta durant tota la setmana, inclosos també els caps de setmana i els festius.La Fira se celebra al punt habitual de la capital de Ponent i té la seva localització just al davant de la Catedral Nova. En concret, les diferents paradetes se situaran a la, just al costat de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (). A pocs metres del mercat s’hi troba l’estació d’autobusos de la ciutat, i s’hi pot arribar amb elsnúmero 1,5,7,8,10, 20 i 70, que fan parada a l’El mercat organitzat a Lleida comptarà amb una vintena de paradetes que vendran diferents formes i dissenys dels objectes i productes més típics del Nadal. A banda, també es trobaran en gran majoria productes de producció artesanal i que fins i tot transcendeixen de les festivitats, com poden ser. Com no podia ser d'altra manera, també es podran comprar aliments comA la ciutat es celebren també altres mercats de Nadal durant el mes de desembre i gener. Eles celebarà a la Plaça Sant Joan el proper dissabte 4 de desembre. Dues setmanes més tard, el 18 i el 19, es farà una edició especial al mateix indret. El 2 i el 3 de gener, el mercat serà especial de Reis. El, per la seva banda, es celebrarà del 5 de desembre i el 2 de gener.